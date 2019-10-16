В Службе госбезопасности Грузии назвали пять элементов российской гибридной войны

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост руководителя Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили считает одним из главных вызовов для грузинского государства продолжающуюся "российскую оккупацию".

"Российская оккупация представляет собой один из инструментов, осуществляемой Россией в Грузии гибридной войны. Мы выделяем пять элементов этой гибридной войны в Грузии - оккупационные силы и де-факто режимы, информационная война, "мягкая" сила, экономическая экспансия и тайные операции", - заявил Лилуашвили, выступая в среду на слушаниях в парламентском комитете по обороне и нацбезопасности.

В парламенте, предположительно в конце этой недели, состоится утверждение Лилуашвили на пост руководителя СГБ. Кандидатуру Лилуашвили на эту должность предложило правительство Грузии. В настоящее время Лилуашвили занимает пост заместителя руководителя СГБ.

Как отметил Лилуашвили на парламентских слушаниях, "незаконно размещенные на территории Абхазии и Цхинвальского региона российские вооруженные силы и российские спецслужбы вновь представляют серьезный вызов для государства". По его словам, со стороны "оккупационных сил" ежедневно осуществляются незаконные действия, в том числе незаконные изменения границы, ограничение передвижения граждан, их задержание.

Еще одним вызовом для Грузии он считает обострившуюся ситуацию в регионе в связи с военными действиями Турции, проводящей в настоящее время военную операцию в Сирии.

"Есть реальные риски, что из мест заключения на севере Сирии и лагерей беженцев в свободное пространство могут попасть бывшие бойцы террористических организаций. Мы предоставляем нашим партнерам информацию по гражданам Грузии, воевавшим в Сирии и Ираке", - сказал Лилуашвили, отметив при этом, что число таких граждан незначительно.

Как пишет портал "Грузия Online", правительство Грузии выдвинуло кандидатуру Лилуашвили на пост начальника СГБ 7 октября. Эта должность стала вакантной 8 сентября, после того как бывший глава СГБ Вахтанг Гомелаури был назначен министром внутренних дел.

Григол Лилуашвили был назначен заместителем начальника СГБ в декабре 2017 года. До того он был мажоритарным депутатом правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в парламенте созыва 2016 года.