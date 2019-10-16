В Луксоре нашли более 20 запечатанных саркофагов

Фото: Ministry of Antiquities in Egypt

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Археологи нашли недалеко от города Луксор на юге Египта крупный тайник с более чем 20 запечатанными саркофагами, сообщает Daily Mail.

Министерство по делам древностей Египта заявило, что находка является одним из наиболее важных открытий, объявленных за последние годы. В субботу, 19 октября, министерство собирается обнародовать пресс-релиз, в котором расскажет об открытии подробнее. Пока что власти опубликовали несколько фотографий находок.

Деревянные гробы найдены в некрополе Эль-Ассасиф, находившемся на западном берегу Нила рядом с одной из египетских древних столиц, Фивами. На ее месте сейчас находится современный Луксор. Город Фивы был построен на правом берегу Нила, на левом был некрополь, который в том числе, включал в себя Долину Царей. В период Нового царства (1550-1069 годы до нашей эры) там хоронили фараонов и некоторых высокопоставленных чиновников, представителей знати. В настоящее время в Долине Царей известно 63 гробницы фараонов.

Найденные саркофаги, как отмечается, размещены на двух уровнях большой могилы, они выглядят хорошо сохранившимися, "как будто древние египтяне оставили их недавно". На них видно краску и гравюры.

Телеканал CNN cсообщает, что специалисты не уточняют период, к которому могут относиться саркофаги. В свою очередь Daily Mail пишет, что в тайнике имеются гробы, датируемые периодами Среднего, Нового и Позднего Царства - с 1994 года до н.э. до 332 года до н.э.

В Египетском национальном музее полагают, что этот год может стать одним из самых значительных по важности находок.

Daily Mail приводит слова британского египтолога, оксфордского профессора Джона Бейнса, который отмечает, что открытие "выглядит законным и соответствует известным образцам". Вместе с тем он сказал, что неясно, была ли археологическая работа выполнена в основном египтянами, так как в этом месте ранее работали австрийцы, пишет издание.

Неделю назад стало известно, что археологи нашли рядом с Луксором первую промышленную зону древнего Египта, которая была построена во время правления фараонов XVIII династии (1550-1292 годы до нашей эры). Ученые смогли датировать строения по керамическим фрагментам. В индустриальной зоне было 30 мастерских. В одной из них раскрашивали керамические изделия, в других занимались выплавкой и обработкой золота. Помимо этого исследователи нашли пустую царскую гробницу со строительными инструментами.

В конце 2018 года года в некрополе Эль-Ассасиф нашли саркофаг с мумией египтянки. По данным Службы по делам древностей Египта, захоронение было сделано около трех тысяч лет назад, возможно в эпоху правления XVII династии.