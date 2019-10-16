Телеканал сообщил, что сирийские военные вошли в бывшую "столицу" ИГ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Бойцы сирийской правительственной армии в среду вошли в город Ракка на севере Сирии в рамках соглашения, достигнутого с курдскими группировками, сообщает близкий к Дамаску телеканал Al Mayadeen.

По его данным, военные начали сооружение в городе наблюдательных пунктов. Власти Сирии информацию о присутствии армии в Ракке пока не подтверждают.

В 2013 году этот город заняли террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сделавшие его своей фактической "столицей". В октябре 2017 года Ракку освободил альянс "Сирийские демократические силы", основу которого составляют курды.

С 9 октября армия Турции проводит на севере Сирии операцию против курдских формирований.

Курдские группировки ранее в октябре заключили соглашение с Дамаском, в соответствии с которым военные занимают позиции на севере страны, чтобы обеспечить защиту курдов от турецкой армии.

Город Ракка расположен южнее города Айн-Исса в районе которого, как сообщалось, происходят боестолкновения между турецкими военными и курдами.