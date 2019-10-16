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Сирийские военные отправили подкрепление к городу на границе с Турцией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Командование правительственными силами Сирии направило подкрепление к городу Айн-Исса на севере страны который находится рядом с турецкой границей, сообщают близкие к курдским формированиям арабские СМИ.

В частности, на базу около этого города направлена дополнительная бронетехника.

Айн-Исса находится недалеко от границы Сирии с Турцией. Он расположен в районе, где турецкая армия проводит операцию против курдских группировок.

Ранее курды достигли соглашения с Дамаском, в соответствии с которым сирийская армия возвращается на север страны, чтобы защитить курдские территории от турецких военных.

Сирия Айн-Исса Турция

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