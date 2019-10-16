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Эрдоган решил все же встретиться с вице-президентом США

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все же встретится в четверг с вице-президентом США Майком Пенсом, сообщают в среду ближневосточные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Эрдоган также готов принять и госсекретаря США Майка Помпео, направляющегося в Турцию вместе с Пенсом.

Ранее в среду сам Эрдоган заявил журналисту телеканала Sky News, что не собирается общаться с Пенсом, так как готов вести диалог только с президентом США Дональдом Трампом. После этого представитель Пенса Кэти Уолдман заявила, что вице-президент все равно отправится с визитом в Турцию.

Как сообщалось, цель его поездки - обсудить с турецким руководством операцию Вооруженных сил Турции против курдских формирований на севере Сирии. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

Турция США еджеп Тайип Эрдоган Майк Пенс

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