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Эрдоган отказался от встречи с Пенсом и решил говорить только с Трампом

Эрдоган отказался от встречи с Пенсом и решил говорить только с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

"Я не буду с ним разговаривать. Они (члены делегации США - ИФ) будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим", - заявил Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с Пенсом в среду направится в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где ВС Турции проводят операцию против курдских военизированных формирований.

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Президент США Дональд Трамп 15 октября объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Телеканал CBS отмечал, что на них будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США подвергли эту операцию резкой критике.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Также Трамп принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

Турция Сирия

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