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С футболиста Пола Гаскойна сняли обвинение в харрасменте за поцелуй попутчицы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Присяжные королевского суда Тиссайда в Миддлсбро признали бывшего игрока сборной Англии Пола Гаскойна невиновным в сексуальных домогательствах, сообщает BBC News. Спортсмен попал под суд после того, как в августе 2018 года поцеловал в поезде случайную попутчицу.

После вынесения вердикта 52-летний футболист прослезился на скамье подсудимых, а из зала послышались аплодисменты и крики "Да!"

Присяжным предстоит рассмотреть второе обвинение - в нанесении побоев.

Прошлым летом Гаскойн ехал в поезде из Йорка в Ньюкасл. По пути он услышал, как один из пассажиров обвинил девушку в том, что она слишком толстая. По его словам, он хотел ее приободрить, и поэтому чмокнул в губы.

После этого на него подали в суд за поцелуй против воли попутчицы. Присяжные решили, что поступок Гаскойна был "наивным", но очевидно не носил сексуального подтекста.

Судья Питер Армстронг принял решение присяжных.

Гаскойн забил десять голов в матчах сборной Англии. Он также играл за "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Рейнджерс", "Лацио", "Миддлсбро" и "Эвертон". Карьеру он завершил в 2004 году.

Пол Гаскойн Миддлсбро Йорк Ньюкасл Англия

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