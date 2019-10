СМИ сообщили о решении главы минэнерго США уйти в отставку

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Рик Перри в четверг проинформировал президента США Дональда Трампа о намерении покинуть покинуть свой пост, сообщают агентства Bloomberg и Associated Press, а также газета The New York Times со ссылкой на источники.

Американские СМИ не называют точную дату ухода Перри. Ранее The New York Times писала, что он уйдет с поста главы минэнерго к концу этого года.

Как отмечает издание, разговоры о возможной отставке Перри начались еще до появления новостей о его участии в попытках убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с планами Перри, сообщало, что министр энергетики США Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в конце ноября.

По словам собеседников издания, Перри планировал свою отставку несколько месяцев. Ожидается, что его место займет нынешний заместитель министра энергетики Дэн Броллетт.

Также Politico писало, что Перри призывал президента Зеленского расширить состав правления НАК "Нафтогаз Украины" за счет американцев и победить коррупцию в стране. При этом сведений о том, что Перри прямо требовал от украинских властей расследовать деятельность Хантера Байдена у собеседников издания нет.