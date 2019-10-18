Трамп подтвердил скорую отставку главы минэнерго США

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Рика Перри покинуть пост министра энергетики и заявил, что это произойдёт в конце года, передает Associated Press.

Трамп объявил об отставке Перри во время визита в Техас. По его словам, Перри сообщал ему о желании уволиться еще полгода назад.

"У него в планах заняться кое-чем другим. Он потрясающий парень", - сказал президент США, отметив, что Перри проделал "фантастическую работу" в министерстве энергетики.

Также Трамп заявил, что преемник Перри уже выбран, но называть его имя президент США не стал.

Ранее СМИ неоднократно сообщали готовящейся отставке Перри.

Перри - один из членов администрации Трампа, активно контактировавших с украинскими властями. Конгрессмены-демократы в настоящее время изучают эти контакты, так как считают, что они могут стать поводом для объявления импичмента Трампу. По мнению демократов, президент мог злоупотребить властью, пытаясь оказать давление на Киев и заставить украинскую сторону провести расследование в отношении сына своего политического оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщало издание Politico, Перри призывал президента Украины Владимира Зеленского расширить состав правления НАК "Нафтогаз Украины" за счет американцев и победить коррупцию в стране. При этом сведений о том, что Перри прямо требовал от украинских властей расследовать деятельность сына Байдена у собеседников издания не было.