Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и выразил свою симпатию к россиянам

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон сумасшедшей за ее высказывания в адрес американских политиков и отметил, что ему нравятся россияне.

"Она (Клинтон - ИФ) называет конгрессвумен Тулси Габбард "фавориткой России", а Джилл Стайн - "российским агентом". Вы, может, слышали, меня тоже называли большим любителем России. Вообще-то мне нравятся россияне. Мне все люди нравятся! Хиллари сошла с ума", - написал он в твиттере.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard "a Russian favorite," and Jill Stein "a Russian asset." As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary"s gone Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 октября 2019 г.

Габбард является членом палаты представителей Конгресса США от Демократической партии. В ответ на обвинения она называла Клинтон "олицетворением коррупции". Стайн была кандидатом на пост президента США от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах.