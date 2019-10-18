Спецпосланник США сообщил о переговорах Турции с РФ и Сирией по приграничной зоне

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Анкара ведет собственные переговоры с Москвой и Дамаском по поводу других районов приграничной зоны на севере-востоке Сирии и в Манбидже, заявил американский спецпосланник по Сирии Джеймс Джеффри.

"Будут ли они включать это позже в контролируемую Турцией безопасную зону, не обсуждалось подробно. Сейчас это не контролируемая Турцией территория", - отметил он.

Джеффри пояснил, что заключенное США с Турцией соглашение по приостановке боевых действий против курдов и созданию зоны безопасности на границе сфокусировано "на тех территориях, которые Турция уже заняла на северо-востоке Сирии".

"Это в основном 30-ти километровая зона, которая также является дорогой, M4-M10", - уточнил он.

В целом его пояснение соответствует позиции курдов, заявивших ранее, что договоренности США и Турции касаются сравнительно небольшого района, а не всех приграничных территорий.

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы. По его словам, курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км - ИФ) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.

9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Из-за этого США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров.