Поиск

Спецпосланник США сообщил о переговорах Турции с РФ и Сирией по приграничной зоне

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Анкара ведет собственные переговоры с Москвой и Дамаском по поводу других районов приграничной зоны на севере-востоке Сирии и в Манбидже, заявил американский спецпосланник по Сирии Джеймс Джеффри.

"Будут ли они включать это позже в контролируемую Турцией безопасную зону, не обсуждалось подробно. Сейчас это не контролируемая Турцией территория", - отметил он.

Джеффри пояснил, что заключенное США с Турцией соглашение по приостановке боевых действий против курдов и созданию зоны безопасности на границе сфокусировано "на тех территориях, которые Турция уже заняла на северо-востоке Сирии".

"Это в основном 30-ти километровая зона, которая также является дорогой, M4-M10", - уточнил он.

В целом его пояснение соответствует позиции курдов, заявивших ранее, что договоренности США и Турции касаются сравнительно небольшого района, а не всех приграничных территорий.

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы. По его словам, курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км - ИФ) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.

9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Из-за этого США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров.

США Турция Сирия Россия Джеймс Джеффри

Новости по теме

Новости

Трамп подтвердил скорую отставку главы минэнерго США

Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против Турции и России

Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против Турции и России

Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

Турция и США договорились по зоне безопасности на сирийско-турецкой границе

Вторжение Турции в Сирию

В Анкаре заявили, что США согласились с условиями Турции по Сирии

Вторжение Турции в Сирию

Турция приостановит военную операцию в Сирии

Турция приостановит военную операцию в Сирии

Рассерженные пассажиры метро в Лондоне стащили экоактивистов с крыши вагона

Суд Киева снял арест со 100% акций украинской "дочки" Сбербанка России

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Лидер Каталонии предложил провести новый референдум о независимости

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');