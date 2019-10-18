Лукашенко увидел угрозу независимости Белоруссии со стороны "определенных сил"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивает, что республика хочет быть независимой и суверенной, но существуют определенные угрозы.

"Я хочу, чтобы она (страна - ИФ) была Белоруссией. Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами свое счастье добывали и испытывали. То есть я хочу видеть Белоруссию свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на свой клочок земли", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления при президента Белоруссии. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия не претендует на чужое и только стремится сохранить свое. "Тихо, спокойно, постепенно создавая свое благосостояние на этой земле. Не дай бог, мы начнем конфликтовать с соседями. А еще хуже, если... А на нас смотрят определенные (силы - ИФ), вспоминая Речь Посполитую, Великое княжество Литовское, Советский Союз и прочее", - заметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что "времена изменились", и добавил, что Минск готов к "любым союзам, к любым "Речам", но мы суверенные и независимые, и должны видеть свой интерес". "И все это во благо наших детей. А для этого надо иметь и оборону, управлять всеми процессами", - добавил белорусский президент.

Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы белорусами "больше никогда из-под плетки не управляли". "Чтобы мы сами управляли процессами в своей стране и определяли ее будущее. Это главное, что нужно сохранить. Все остальное купим", - сказал он.