Поиск

Лукашенко увидел угрозу независимости Белоруссии со стороны "определенных сил"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивает, что республика хочет быть независимой и суверенной, но существуют определенные угрозы.

"Я хочу, чтобы она (страна - ИФ) была Белоруссией. Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами свое счастье добывали и испытывали. То есть я хочу видеть Белоруссию свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на свой клочок земли", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Академии управления при президента Белоруссии. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, Белоруссия не претендует на чужое и только стремится сохранить свое. "Тихо, спокойно, постепенно создавая свое благосостояние на этой земле. Не дай бог, мы начнем конфликтовать с соседями. А еще хуже, если... А на нас смотрят определенные (силы - ИФ), вспоминая Речь Посполитую, Великое княжество Литовское, Советский Союз и прочее", - заметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что "времена изменились", и добавил, что Минск готов к "любым союзам, к любым "Речам", но мы суверенные и независимые, и должны видеть свой интерес". "И все это во благо наших детей. А для этого надо иметь и оборону, управлять всеми процессами", - добавил белорусский президент.

Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы белорусами "больше никогда из-под плетки не управляли". "Чтобы мы сами управляли процессами в своей стране и определяли ее будущее. Это главное, что нужно сохранить. Все остальное купим", - сказал он.

Александр Лукашенко Белоруссия

Новости

Собор Саграда Фамилия закрылся из-за протестующих

Собор Саграда Фамилия закрылся из-за протестующих
Вторжение Турции в Сирию

Эрдоган назвал дезинформацией данные о продолжении боев в Сирии

Эрдоган назвал дезинформацией данные о продолжении боев в Сирии

Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с борта МКС

Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с борта МКС

Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

Курды заявили о продолжающемся артобстреле сирийского Рас-эль-Айна Турцией

Курды заявили о продолжающемся артобстреле сирийского Рас-эль-Айна Турцией

Матч "Реал"-"Барселона" отложили из-за возможных беспорядков

Лукашенко вместе с Ельциным предлагал Клинтону пост в Союзном государстве

Лукашенко вместе с Ельциным предлагал Клинтону пост в Союзном государстве

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии

Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем

Власти Нью-Йорка решили закрыть одну из крупнейших в мире тюрем

"Турецкий поток" начали заполнять газом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');