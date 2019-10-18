Эрдоган сообщил об уходе курдов из сирийских Тель-Абьяда и Рас эль-Айна

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Район на северо-востоке Сирии между населенными пунктами Тель-Абьяд и Рас эль-Айн очищен от участников Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны сообщил журналистам в пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган.

В то же время он отметил, что турецкие силы не покинут север Сирии. "Наши силы останутся там, мы понаблюдаем, уходят ли террористы из региона или нет", - сказал турецкий президент.

По соглашению между Турцией и США, о котором было объявлено накануне, курдским подразделениям на северо-востоке Сирии дано 120 часов на то, чтобы покинуть территорию, граничащую с Сирией.

Ранее в пятницу Эрдоган также заявил, что подконтрольные правительственным войскам Сирии города Манбидж и Кобани должны быть очищены от террористов. Президент отметил, что членов "курдских отрядов самообороны не должно быть на подконтрольных сирийскому режиму территориях".

Действующих на севере Сирии курдских ополченцев Анкара называет террористами. Именно против армия Турции начала 9 октября операцию "Источник мира". Накануне Турция согласилась приостановить боевые действия в обмен на отвод курдских сил от границы.

Ранее на этой неделе Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции. Также сообщалось, что Сирийская арабская армия и военные РФ в среду вступили в сирийский город Кобани.