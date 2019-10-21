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Минобороны РФ заявило о заинтересованности США в Договоре по открытому небу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американские военные заинтересованы в Договоре по открытому небу (ДОН), так как подали заявку на проведение в следующем году 21 наблюдательного полета над Россией из 38 предусмотренных, но при этом они опасаются внедрения в ДОН российских передовых технологий, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полетов над Россией, США заявили 21 полет. В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полетов. Таким образом, очевидно, что американские военные в ДОН заинтересованы", - написал Рыжков в своей статье, опубликованной в понедельник в официальной газете российских Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

По его словам, в сфере технологий получения информации Россия опережает партнеров по ДОН на пять-шесть лет. Он выразил мнение, что Вашингтон развил "бурную кампанию по обвинению России в нарушениях договоренностей в военной сфере", чтобы "не допустить российские цифровые полеты над своей территорией".

Он также напомнил, что ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел заявил о возможности одностороннего выхода Соединенных Штатов из ДОН. Рыжков объяснил это стремлением США противодействовать "прогрессу России на этом направлении" в ущерб собственным интересам.

"Таким образом, мы наблюдаем признаки наличия в Вашингтоне серьезных противоречий по вопросу выхода из договора. Это подтверждается тем, что группа влиятельных американских парламентариев направила государственному секретарю Майклу Помпео и министру обороны Марку Эсперу петицию с призывом отказаться от намерений по выходу из ДОН", - подчеркнул начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Договор по открытому небу

Идею "Открытого неба" впервые высказал президент США Дуайт Эйзенхауэр в 1955 году, чтобы обеспечить двустороннее наблюдение за военной деятельностью США и СССР. Однако в то время американское предложение поддержки со стороны советского руководства не нашло. И только в конце 1980-х - начале 1990-х годов к ней вернулись как к многосторонней инициативе в области контроля над вооружениями.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года, вступил в силу 1 января 2002 года. В нем участвуют 34 государства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Минобороны РФ Сергей Рыжков Россия США

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