Лавров сообщил о начале строительства инфраструктуры для "Турецкого потока" в Болгарии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Болгария начала строить инфраструктуру для транзита газа по второй ветке газопровода "Турецкий поток", сообщил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

По заверениям болгарской стороны, работы завершатся в срок, к 2020 году, добавил он. К этому времени газопровод "Балканский поток" достигнет границы Сербии, выразила надежду Захариева. Для Болгарии строительство этого трубопровода позволит диверсифицировать источники поставок газа, добавила она.

По словам болгарского министра, строительство "Балканского проекта" началось 21 октября и в этот день прошла торжественная церемония с участием премьер-министра и посла России.

Газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" подписал контракт на строительство трубопровода с консорциумом Arkad в сентябре. Этому предшествовало полгода судебных и административных разбирательств. Контракт с Arkad (включает итальянскую Arkad ABB S.p.A. и саудовскую Arkad Engineering & Construction Company) оспаривал консорциум Development and Expansion in Bulgaria (GDEB, объединяет компании Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl).

Предназначенная для Европы вторая нитка "Турецкого потока" рассчитана на 15,75 млрд кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд кубометров отведено для Болгарии, 2,5 млрд кубометров - для Сербии, 6 млрд кубометров - для Венгрии. Оставшиеся 3,75 млрд кубометров могут поставляться в Словакию и Австрию - до хаба в Баумгартене.

19 октября первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько отмечал, что строительство сербского участка "Турецкого потока" идет по графику и завершится в декабре.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.