Украинского журналиста приговорили в ДНР к 15 годам тюрьмы за шпионаж

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Украинский журналист Станислав Асеев приговорен в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) к 15 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и экстремистской деятельности, сообщила Генпрокуратура ДНР.

Как сообщили в прокуратуре, в августе 2019 года Асеев был признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 329 (организация экстремистского сообщества), ст. 321 (шпионаж), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (подстрекательство к шпионажу), ч. 1 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности).

"В период с марта 2015 года по 11 мая 2017 года Асеев С.В., являясь участником экстремистского сообщества, за материальное вознаграждение, посредством каналов электронной почты, направлял участникам сообщества, подготовленные им материалы, негативно освещающие деятельность органов власти, правоохранительных органов и военных формирований ДНР", - сказано в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Асеев "выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации Народной милиции ДНР", передавал их по интернету представителям Службы безопасности Украины (СБУ), а также "под видом осуществления журналистской деятельности, подыскивал в социальных сетях проукраински настроенных пользователей, желающих выполнять задания иностранной разведки, и путем уговоров и убеждений склонял последних к сбору и передаче военных и иных сведений, которые могли быть использованы во вред республике.

Как сообщалось, Асеев, проживающий на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Об исчезновении блогера стало известно 11 июня 2017 года, в последний раз Асеев выходил на связь 2 июня.

В июле 2017 года власти ДНР подтвердили, что пропавший в Донецке Асеев задержан по обвинению в шпионаже.

Посольство США в Украине во вторник выразило обеспокоенность из-за приговора в ДНР украинскому журналисту Асееву. "Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев", - сказано в сообщении посольства в твиттере.

В свою очередь Национальный союз журналистов Украины заявил в связи с приговором Асееву в ДНР, что "15 лет колонии строгого режима и запрет заниматься деятельностью - это неприкрытые жестокие репрессии за стремление журналиста говорить правду из оккупированного Донбасса".