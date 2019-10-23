Instagram избавится от фильтров "пластической хирургии"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Instagram избавится от фильтров дополненной реальности, позволяющие создавать на фото эффекты пластической хирургии, сообщает в среду BBC News.

В популярном приложении будут удалены фильтры, которые, к примеру, увеличивают губы на фотографии у человека так, как будто бы он сделал это с помощью инъекции ботокса, или фильтры, которые делают виртуальную "подтяжку лица". Представители Instagram объясняют такой шаг обеспокоенностью, что подобные эффекты могут негативно повлиять на психическое состояние пользователей соцсети и снизить их самооценку.

"Мы подвергаем переоценку наши политику - мы хотим, чтобы наши фильтры были позитивным опытом для людей", - заявил представитель компании, которое владеет Facebook. Поэтому, по его словам, Instagram удалит все существующие фильтры, связанные с темой пластической хирургии, и в дальнейшем откажется от создания новых фильтров подобного рода. В компании пока не знают, сколько времени займет удаление существующих фильтров "пластической хирургии".

Многие из популярных в настоящее время в Instagram фильтров имитируют эффекты пластической хирургии. Так, инструмент FixMe оставляет на лице человека на фотографии отметки, которые обычно делает пластический хирург перед операций. Этот же фильтр оставляет на лице специфические синяки, возникающие после пластической операции.

Разработчик FixMe Дэниэл Муни заявил BBC News, что изначально создавал этот инструмент, чтобы выразить критическое отношение к пластической хирургии, показать, насколько "малопривлекательным" может быть сам процесс совершенствования внешности. По словам Муни, он понимает, что руководство Instagram руководствуется благими мотивами, но "до тех пор пока одни из самых популярных аккаунтов в Instagram продолжат вести люди с радикально "улучшенной" хирургическим путем внешностью, удаление "хирургических" фильтров сильно не изменит ситуацию".