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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Эрдоган пожаловался в прокуратуру на журнал Le Point

За оскорбление президента в Турции полагается уголовная ответственность

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в прокуратуру Анкары жалобу на французский журнал Le Point, журналиста Этьена Жернелля и на редактора международного отдела издания Романа Гюбера. Он считает, что они его оскорбили, разместив его портрет с подписями на обложке номера за 24 октября, сообщает Anadolu.

В Турции предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление президента. Адвокат Эрдогана Хусейн Айдин направил в прокуратуру жалобу на 11 страницах. Он указал, что выражения, которые себе позволили французы, нельзя оправдать правом на свободу мнения и выражения. По его мнению, они покусились на честь и достоинство президента, и он требует возбудить против них дело.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии. Ее целью было освободить полосу вдоль сирийско-турецкой границы от курдских Отрядов народной самообороны, которую в Анкаре связывают с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана". Турецкие военные пришли в зону, которую контролировали преимущественно курдские повстанцы при поддержке США. Операцию ВС Турции осудили в Европе и в США. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о прекращении огня на севере Сирии. 22 октября после переговоров с Владимиром Путиным в Сочи Эрдоган объявил, что операция завершена.

Реджеп Тайип Эрдоган Анкара Турция Le Point

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