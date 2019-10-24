Эрдоган потребовал от США выдачи командира сирийских курдов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что США должны выдать Анкаре командующего курдско-арабским альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС) Мазлума Кобани Абди.

"Кобани разыскивается с "красным уведомлением" Интерпола. США должны передать его Турции", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

Он подверг критике лидеров и политиков из Германии, Франции и США, которые встречались с представителями СДС. Президент Турции указал, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом на хорошем уровне, а их беседы "искренние".

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что Анкара будет осуществлять "наблюдательские и контрольные функции в районе Манбиджа".

Эрдоган посетит Вашингтон с официальным визитом 13 ноября.

Президент Турции сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и страны ЕС подвергли эту операцию критике.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.