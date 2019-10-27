В Афганистане пообещали объявить предварительные итоги выборов президента 14 ноября

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Предварительные итоги прошедших в конце сентября в Афганистане президентских выборов будут объявлены 14 ноября, сообщила в воскресенье председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани.

Об этом она написала в своем твиттере.

The preliminary result of presidential election (2019) will announce on 14th November.#AfghanElections pic.twitter.com/FNXHyPOQcT — Hawa Alam Nuristani (@AlamNuristani) 27 октября 2019 г.

Ранее Нуристани обещала огласить предварительные итоги 19 октября, окончательные - 7 ноября. Но позже она призналась, что не может обнародовать предварительные результаты по "техническим проблемам".

На прошедших в Афганистане 28 сентября выборах за пост главы государства боролись 15 кандидатов, в том числе нынешний президент Мухаммад Ашраф Гани, а также действующий премьер Абдулла Абдулла.

Это четвертые президентские выборы в Афганистане с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ).