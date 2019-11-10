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Участвовавший в выборах президента афганский премьер отказался признать их итоги

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выступил с призывом прекратить пересчет голосов на президентских выборах, прошедших в стране 28 сентября, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Искаженные махинациями выборы не будут признаны. Результаты должны основываться на чистых голосах нашего народа", - сказал он в воскресенье, выступая перед сторонниками в Кабуле.

Результаты выборов до сих пор не опубликованы. Основным соперником Абдуллы Абдуллы на выборах был действующий президент Афганистана Ашраф Гани.

В миреВ Афганистане пообещали объявить предварительные итоги выборов президента 14 ноябряЧитать подробнее

Ранее Абдулла Абдулла уже дважды терпел неудачу на президентских выборах, ставя по итогам голосования под сомнение законность сотен тысяч отданных голосов избирателей.

Согласно неофициальным данным, в нынешних выборах приняли участие чуть более двух миллионов человек из 9,6 млн зарегистрированных избирателей.

Как сообщалось, в конце октября председатель Независимой избирательной комиссии Афганистана Хава Алам Нуристани пообещала, что предварительные итоги президентских выборов будут объявлены 14 ноября.

Афганистан

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