Экс-глава ФБР пообещал уехать в Новую Зеландию в случае переизбрания Трампа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что уедет из США, если нынешний президент этой страны Дональд Трамп добьется переизбрания на второй срок, сообщают в понедельник американские СМИ.

В ходе конференции в Нэшвилле у Коми спросили, что он будет делать, если Трамп победит на выборах 2020 года. Он ответил, что предпочел бы наблюдать за этим "из Новой Зеландии". "И будучи в своем новом доме в Новой Зеландии, я бы по-прежнему верил в Америку", - добавил Коми. Его комментарий был встречен громким смехом в аудитории.

Экс-глава ФБР также отметил, что в США царят существенные разногласия между политическими лагерями. "У нас сильные разногласия по политике... Но у нас есть и общее. У нас есть совокупность ценностей, которые держат нас всех вместе", - отметил он.

В мае 2017 года Трамп уволил Коми с поста директора ФБР. Коми тогда занимался, в частности, расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Он также вел расследование громкого дела о нарушении Хиллари Клинтон правил служебной переписки в период работы главой госдепа. По словам американского лидера, он отстранил его от занимаемой должности из-за "неэффективного руководства бюро". Он критиковал и то, как Коми работал над делом Клинтон.