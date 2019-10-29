Пашинян намерен совершить первый официальный визит в РФ в 2020 году

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Российскую Федерацию с официальным визитом в первой половине 2020 года, об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсант", опубликованном во вторник.

"В Ереване мы с Владимиром Владимировичем (Путиным - ИФ) обменялись приглашениями. Договорились, что сначала я приеду с официальным визитом, потом он приедет", - сказал Пашинян, отметив, что точная дата официального визита пока не определена.

"Может, в первой половине года я приеду, во второй половине - Владимир Владимирович (Путин - ИФ)", - пояснил он.

Пашинян в статусе главы кабинета министров Армении неоднократно посещал с рабочими визитами Россию. В начале октября на проходившем в Ереване заседании Высшего Евразийского экономического совета Путин пригласил премьер-министра Армении посетить Москву с официальным визитом.

Кроме того, Пашинян рассказал, что обсуждал с Путиным вопросы обеспечения безопасности армянского населения в городе Камышлы на севере Сирии на фоне напряженности, связанной с операцией Турции "Источник мира".

"На севере Сирии есть город Камышлы. Там примерно 3 тысячи армян. Я говорил по этому поводу с президентом России. У нас была обеспокоенность, и была моя просьба к президенту России сделать все возможное, чтобы учесть интересы армян конкретно в Камышлы", - заявил Пашинян. При этом он поблагодарил Путина за то, что "в итоге интересы безопасности армян, проживающих в этом секторе, были учтены".

Он выразил надежду на соблюдение достигнутых договоренностей и продолжение соблюдения интересов армян в регионе, а также подчеркнул, что "в Сирии Россия имеет ощутимое присутствие".

"Ее роль в обеспечении безопасности довольно высока. Россия имеет много рычагов, чтобы способствовать безопасности армян. У Армении тоже есть миссия в Сирии. Но у нас гуманитарная миссия, и она никак не связана с вопросами безопасности", - отметил Пашинян.

Во вторник после 12:00 местного времени подходит к концу срок, отведенный курдским военизированным формированиям для отвода из создаваемой зоны безопасности их отрядов, а также вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Такие договоренности в числе прочих были достигнуты 22 октября на встрече в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти переговоры прошли после того, как 17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований в рамках операции "Источник мира".