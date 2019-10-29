Мощь военной базы РФ в Армении увеличат почти в два раза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Боевой потенциал 102-й российской военной базы (РВБ), которая дислоцирована на территории Армении, увеличится почти в два раза после оснащения новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники.

Такие данные доложил командир 102-й РВБ полковник Николай Мартынюк министру обороны РФ Сергею Шойгу, который во вторник проинспектировал дислоцированную в Гюмри российскую базу.

В свою очередь, начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что "материальными средствами, техникой и вооружением база обеспечена в полном объеме".

Он также отметил, что полигонная инфраструктура базы позволяет проводить полный цикл мероприятий по всем видам боевой подготовки, включая и учения.

Ранее во вторник замглавы Минобороны Тимур Иванов доложил Шойгу, что в 2020 году на территории РВБ в Армении будет создан многофункциональный культурно-досуговый центр. В 2021 году там также возведут унифицированный спортивный комплекс.

102-я РВБ имеет два гарнизона - в Гюмри и Ереване. Она была развернута в 1995 году.