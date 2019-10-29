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Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины Гросси

Гендиректором МАГАТЭ стал представитель Аргентины Гросси
Постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси избран гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет директоров МАГАТЭ избрал аргентинского кандидата Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ", - написал Ульянов в твиттере.

В июле стало известно о смерти гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано, который руководил агентством с 2009 года. После его кончины и.о. гендиректора МАГАТЭ стал экс-представитель Румынии при этой организации Корнел Феруцэ.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства - члены организации.

В голосовании принимали участие четыре кандидата: Гросси и Феруцэ, а также исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо и представитель Словакии Марта Жакова. В финальный этап выборов гендиректора, который начался в понедельник, вышли Феруцэ и Гросси. Для победы кандидату требовалось набрать 2/3 голосов.

МАГАТЭ было создано в 1957 году. Организация входит в структуру ООН.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси

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