Шесть человек погибли, более 100 пострадали при землетрясении на Филиппинах

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - До шести человек выросло число жертв землетрясения на юге Филиппин, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Еще более 100 человек получили травмы. Ранее поступали данным об одном погибшем и 43 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник на острове Минданао на юге Филиппин. В некоторых поселениях сельской местности провинции Котабато разрушено около 90% жилых домов.

Эпицентр землетрясения залегал в районе муниципалитете Тулунан - там же, где произошло землетрясение двумя неделями ранее, 16 октября. Тогда травмы получили порядка 200 человек.

В конце сентябре в районе Минданао произошло землетрясение магнитудой 6,4. Тогда о жертвах или разрушениях не сообщалось.

В 2019 году на Филиппинах произошло несколько землетрясений магнитудой более 5. Больше всего жертв унесли подземные толчки в апреле в провинции Пампанга, тогда погибли 16 человек.