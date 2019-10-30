Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сирийский конституционный комитет в среду приступает к работе в Женеве.

Как сообщил ранее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, заседание начнется в полдень по женевскому времени.

Спецпосланник напомнил, что комитет состоит из 150 членов. По словам Педерсена, в конституционный комитет входят представители всех сообществ Сирии, включая курдов. В то же время, отметил он, курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС) в комитете не представлена.

Предполагается, что вскоре после начала работы комитета заседания будет проводить рабочая группа в составе 45 человек: 15 - представителей властей Сирии, 15 - членов оппозиционной сирийской комиссии по переговорам, еще 15 - представители сирийского гражданского общества. Затем решения будут утверждаться общим составом.

"Решения, как вы знаете, будут приниматься консенсусом, когда это будет возможным, или же большинством в 75%" - отметил Педерсен, пояснив, что это позволит сделать так, чтобы "ни один из блоков не диктовал" свои условия.

Решение о создании конституционного комитета было принято на прошедшем 30 января 2018 года в Сочи конгрессе сирийского национального диалога. Комитет будет работать в Женеве и его основной задачей должна стать подготовка конституционной реформы и последующее проведение выборов в Сирии на ее основе.

Ожидалось, что комитет начнет работу в начале этого года, однако из-за разногласий по ряду кандидатур в списке от гражданского общества, а также некоторые процедурные вопросы до последнего времени не позволяли запустить его функционирование.

Комитет, формирование которого заняло почти два года, состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии. Педерсен также заявлял, что решения "будут приниматься консенсусом, когда это будет возможным, или же большинством в 75%". По его словам, это позволит сделать так, чтобы "ни один из блоков не диктовал" свои условия.

Вместе с тем, спецпосланник ООН заявлял, что не знает, намерены ли члены сирийского конституционного комитета разрабатывать полностью новую конституцию или же ограничатся внесением поправок в уже действующий документ. Предполагается, что такое решение должны принять сами сирийцы. Тем не менее, в соответствии с уже согласованными правилами функционирования комитета именно сирийская конституция Сирии 2012 года должна стать базой для дальнейшей работы.