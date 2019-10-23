МИД предложил определить судьбу курдов в новой Конституции Сирии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Судьба сирийских курдов должна быть определена на их переговорах с Дамаском и достигнутые договоренности должны быть прописаны в новой Конституции Сирии, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

"Мы подчеркиваем, что курды - неотъемлемая часть сирийского народа, Сирии, где они жили уже очень долгое время - призваны жить свободно, пользуясь всеми правами, которые у них, бесспорно, имеются", - добавил он.

Для работы над новой Конституцией в Сирии был создан конституционный комитет, напомнил чиновник.

В сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем говорил, что первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью операции было вытеснить курдских повстанцев из зоны шириной 32 километра вдоль турецко-сирийской границы. Боевые действия начались после того, как США вывели своих военнослужащих с этой территории. Курды обратились за помощью к правительству Башара Асада.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что российская военная полиция и сирийские пограничники встанут на сирийскую сторону границы Сирии и Турции за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" и будут содействовать отводу курдских подразделений на 30 км от границы.

В марте 2016 года сирийские курды объявили о создании федеративного региона Рожава на севере Сирии. Осенью 2017 года иракские курды провели непризнанный референдум о независимости иракского Курдистана.