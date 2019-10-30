Источник назвал вымыслом сообщение о спецоперации подлодок РФ в Северной Атлантике

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В сообщении норвежской телерадиокомпании NRK, утверждающей, что десять российских подлодок проводят масштабную операцию в Северной Атлантике с целью отработки прорыва обороны НАТО, "много вымысла", заявил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агенства, российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых тренировок.

Ранее в среду NRK сообщила о крупной операции российских подводников, при этом источники телерадиокомпании в норвежской разведке подчеркнули, что "это не учения, а крупнейшая операция российских подводных лодок со времен "холодной войны", которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США".

Цель операции - отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США, утверждалось в сообщении телерадиокомпании. "В операции участвуют до 10 российских подводных лодок. Восемь из них - атомные. Задача части подлодок состоит в том, чтобы как можно дальше выйти в Атлантику, не будучи обнаруженными", - приводит телерадиокомпания информацию норвежской разведки.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их и то, как они будут реагировать", - считают источники в разведке Норвегии.

По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях еще в начале прошлой недели.

При этом источники в норвежской разведке утверждают, что передвижение российских подводных лодок тщательно отслеживается. В этих целях увеличено количество полетов патрульных противолодочных самолетов ВВС Норвегии, которые выполняют задания с авиабазы Аннёйа на севере страны.