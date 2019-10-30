Поиск

Источник назвал вымыслом сообщение о спецоперации подлодок РФ в Северной Атлантике

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В сообщении норвежской телерадиокомпании NRK, утверждающей, что десять российских подлодок проводят масштабную операцию в Северной Атлантике с целью отработки прорыва обороны НАТО, "много вымысла", заявил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агенства, российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых тренировок.

Ранее в среду NRK сообщила о крупной операции российских подводников, при этом источники телерадиокомпании в норвежской разведке подчеркнули, что "это не учения, а крупнейшая операция российских подводных лодок со времен "холодной войны", которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США".

Цель операции - отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США, утверждалось в сообщении телерадиокомпании. "В операции участвуют до 10 российских подводных лодок. Восемь из них - атомные. Задача части подлодок состоит в том, чтобы как можно дальше выйти в Атлантику, не будучи обнаруженными", - приводит телерадиокомпания информацию норвежской разведки.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их и то, как они будут реагировать", - считают источники в разведке Норвегии.

По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях еще в начале прошлой недели.

При этом источники в норвежской разведке утверждают, что передвижение российских подводных лодок тщательно отслеживается. В этих целях увеличено количество полетов патрульных противолодочных самолетов ВВС Норвегии, которые выполняют задания с авиабазы Аннёйа на севере страны.

Норвегия НАТО США Атлантический океан

Новости по теме

Новости

Силовые структуры ДНР начали учения из-за угрозы дестабилизации в зоне конфликта

Норвежское ТВ сообщило об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Норвежское ТВ сообщило об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Дипмиссии Израиля в России закрылись из-за забастовки

Peugeot и Fiat Chrysler начали обсуждать слияние

Обнаружен первый потопленный японским камикадзе американский авианосец

Обнаружен первый потопленный японским камикадзе американский авианосец

Что случилось этой ночью: среда, 30 октября

Апелляционный суд США не дал передать Конгрессу полную версию доклада Мюллера

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Евросовет принял решение о продлении срока Brexit

Евросовет принял решение о продлении срока Brexit

Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');