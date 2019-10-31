Самолеты НАТО начали активное наблюдение за учениями подлодок РФ в Атлантике

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Два натовских патрульных противолодочных самолета - воздушные суда ВМС США P-8A Poseidon и Королевских ВВС Норвегии P-3C Orion - в четверг провели многочасовые полеты над районами Норвежского моря, где проходят крупные учения российских подводных лодок, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский и норвежский морские разведчики поднимались с авиабазы Андёйя, которая расположена на севере Норвегии.

Накануне, 30 октября, над районом учений подлодок разведку вели сразу три натовских самолета, в том числе два американских P-8A Poseidon и патрульный самолет Королевских ВВС Канады CP-140 Aurora, также поднимавшийся с вышеупомянутой норвежской авиабазы. Кроме того, еще один P-8A Poseidon ВМС США, поднявшийся с авиабазы Кефлавик в Исландии, курсировал в районе линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике (GIUK) между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Как сообщила 30 октября норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

При этом источники подчеркнули, что "это не учения, это крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны, которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США". По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях еще в начале прошлой недели.

При этом источники в норвежской разведке утверждают, что тщательно отслеживает передвижение российских подводных лодок. В этих целях увеличено количество полетов патрульных противолодочных самолетов ВВС Норвегии.

Между тем, в тот же день, 30 октября, информированный источник заявил "Интерфаксу", что российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в рамках плановых тренировок. "В сообщении (норвежской телерадиокомпании NRK - ИФ) много вымысла", - добавил собеседник агентства.