Поиск

Турция собралась передать России 18 пленных сирийских военных

Турция собралась передать России 18 пленных сирийских военных
Солдат турецкой армии в пограничном с Сирией городе Джейланпынар
Фото: Reuters

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Анкара ведет переговоры с Москвой о передаче 18 сирийских военных, захваченных ранее в плен турецкой стороной, сообщает в четверг газета Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Турция захватила сирийских военных во время патрулирования в районе поселения Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, отмечают СМИ. О захвате военных в плен стало известно 29 октября.

В миреОтвод вооруженных сил из зоны безопасности в Сирии завершен досрочноОтвод вооруженных сил из зоны безопасности в Сирии завершен досрочноЧитать подробнее

9 октября Турция объявила о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии против курдских боевиков и террористов из "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе в РФ.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президентов России и Турции, по итогам которых они подписали меморандум, призванный положить конец военной операции Турции, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

Накануне стало известно, что курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освободившиеся районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

Турция Россия Сирия

Новости по теме

Новости

В Израиле произошло ЧП при пробном пуске нового "борта номер 1"

Зеленский заявил, что "Северный поток 2" ослабляет Европу и усиливает Россию

В Гонконге началась рецессия

В Гонконге началась рецессия

Число жертв пожара в поезде в Пакистане выросло до 73 человек

Число жертв пожара в поезде в Пакистане выросло до 73 человек

Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Зеленским в Киеве

Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян

Peugeot и Fiat Chrysler договорились о слиянии

На Окинаве сгорел символ острова - замок Сюри

Число жертв пожара в пакистанском поезде достигло 62

Нефть подорожала из-за остановки работы трубопровода в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');