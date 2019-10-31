Турция собралась передать России 18 пленных сирийских военных

Солдат турецкой армии в пограничном с Сирией городе Джейланпынар Фото: Reuters

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Анкара ведет переговоры с Москвой о передаче 18 сирийских военных, захваченных ранее в плен турецкой стороной, сообщает в четверг газета Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Турция захватила сирийских военных во время патрулирования в районе поселения Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, отмечают СМИ. О захвате военных в плен стало известно 29 октября.

9 октября Турция объявила о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии против курдских боевиков и террористов из "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе в РФ.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президентов России и Турции, по итогам которых они подписали меморандум, призванный положить конец военной операции Турции, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

Накануне стало известно, что курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освободившиеся районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.