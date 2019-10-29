Отвод вооруженных сил из зоны безопасности в Сирии завершен досрочно

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU -Отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Он отметил, что у России и Армении накоплен "огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом".

Турецкая военная операция

Турция 9 октября начала военную операцию "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии, целью которой была заявлена борьба с курдскими боевиками и террористами из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе в РФ.

17 октября Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия на северо-востоке Сирии. Курды должны были отвести силы от так называемой зоны безопасности.

Сочинский меморандум

22 октября в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, по итогам которых ониы подписали меморандум из 10 пунктов, в соответствии с которыми военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, а в приграничной зоне Сирии и Турции вводится контроль со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

В меморандуме говорилось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября". Отмечалось, что после этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.

23 октября вечером российские военные полицейские впервые осуществили патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии.

28 октября командование курдско-арабской коалиции "Сирийские демократические силы" сообщило о начале отвода своих сил от сирийско-турецкой границы в соответствии с сочинским меморандумом.