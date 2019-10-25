США рассмотрят отправку 500 военных на северо-восток Сирии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Белый дом рассматривает вариант отправки 500 американских военных для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что данный план был представлен военными чиновниками США в четверг. Согласно новой концепции, цели США будут скорректированы, и Вашингтон сосредоточится на охране нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

Ранее высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил Newsweek, что США планируют отправить на северо-восток Сирии до 30 танков Abrams.

Телеканал CNN со ссылкой на чиновника министерства обороны также подтвердил, что США могут переместить танки и военных в Восточную Сирию "относительно скоро", чтобы защитить американские войска, размещенные вблизи нефтяных месторождений, контролируемых Демократическими силами Сирии.

В свою очередь, телеканал Fox News сообщил, что тяжелая техника США может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco.

Газета Washington Post тем временем отметила, что танки, вероятнее всего, направятся туда в сопровождении гусеничных платформ "Брэдли".

Президент США заявил о своем желании защитить нефтяные месторождения в Сирии.

"Нефтяные месторождения, тема которых была затронута в моей речи по Турции и курдам вчера, удерживались боевиками ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) до тех пор, пока США не отвоевали их с помощью курдов", - написал он в твиттере.

"Мы никогда не позволим реорганизованным боевикам ИГ вернуть эти месторождения", - добавил Трамп.

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер уже заявлял о возможности сохранить небольшое военное присутствие США на северо-востоке Сирии для охраны местных нефтяных месторождений и борьбы с остатками группировки ИГ.