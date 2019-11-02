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ВВС Израиля нанесли удары по позициям палестинских боевиков в секторе Газа

Удары стали ответом на пуски десяти ракет из сектора Газа

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ночь на субботу подверглись авиаударам со стороны Израиля, сообщает израильская армейская пресс-служба.

В распространенном заявлении израильских военных говорится, что военно-воздушные силы Израиля "начали наносить удары по целям террористов в Газе".

Палестинские СМИ сообщили, что несколько авиаударов были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС. Пока сообщений о жертвах и ранениях не поступало.

Авианалеты стали ответом на пуски ракет из сектора Газа по израильской территории. Позднее Армия обороны Израиля в твиттере сообщила, что из Газы были запущены еще несколько ракет. Из десяти снарядов перехватить удалось восемь.

Ответственность за ракетный обстрел пока не взяла на себя ни одна из палестинских группировок.

Израиль Газа

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