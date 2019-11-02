ВВС Израиля нанесли удары по позициям палестинских боевиков в секторе Газа

Удары стали ответом на пуски десяти ракет из сектора Газа

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ночь на субботу подверглись авиаударам со стороны Израиля, сообщает израильская армейская пресс-служба.

В распространенном заявлении израильских военных говорится, что военно-воздушные силы Израиля "начали наносить удары по целям террористов в Газе".

Палестинские СМИ сообщили, что несколько авиаударов были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС. Пока сообщений о жертвах и ранениях не поступало.

Авианалеты стали ответом на пуски ракет из сектора Газа по израильской территории. Позднее Армия обороны Израиля в твиттере сообщила, что из Газы были запущены еще несколько ракет. Из десяти снарядов перехватить удалось восемь.

Ответственность за ракетный обстрел пока не взяла на себя ни одна из палестинских группировок.