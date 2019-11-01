Израиль сообщил о перехвате семи ракет, выпущенных из сектора Газа

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Из сектора Газа по Израилю выпущены семь ракет, их удалось перехватить, говорится в сообщении, распространенном в пятницу в твиттере армии обороны Израиля.

"Семь ракет запущены из Газы по Израилю. Противоракетная система "Железный купол" перехватила их все", - говорится в сообщении.

Также израильские военные опубликовали кадры, на которых, по их словам, запечатлен момент перехвата ракет.

RAW FOOTAGE: The moment the Iron Dome Aerial Defense System intercepted 7 rockets fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/jxOTpbeHhT — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019

Ранее в пятницу издание Jerusalem Post сообщало, что на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги.