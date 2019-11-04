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В фуре-рефрижераторе в Греции нашли 41 нелегального мигранта

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Греции в понедельник обнаружила 41 нелегального мигранта, которых пытались провезти в Европу в фуре-рефрижераторе.

Как сообщила местная полиция, все мигранты, большинство из которых афганцы, живы. Все они, включая водителя фуры, доставлены в ближайший отдел полиции.

Греция с 2015 года стала своеобразным перевалочным пунктом для мигрантов, стремящихся в Европу.

В октябре вблизи Лондона в фуре были обнаружены тела 39 беженцев из Вьетнама. Вьетнамские власти начали расследование, в его ходе были задержаны восемь человек, подозреваемых в налаживании бизнеса по нелегальной переправке мигрантов. Еще более 20 человек находятся в розыске.

Греция Европа

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