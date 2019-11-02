Найденные в Великобритании в грузовике 39 жертв были вьетнамцами

Первоначально полицейские считали всех погибших гражданами КНР

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Полиция графства Эссекс полагает, что тела 39 человек, найденные в грузовике в Грейсе, принадлежали гражданам Вьетнама, сообщает Sky News.

Как отмечается, британские полицейские поддерживают прямой контакт с семьями некоторых из жертв, а также с властями Вьетнама.

"В настоящее время, мы считаем погибших гражданами Вьетнама и находимся в контакте с вьетнамским правительством", - приводит Sky News сообщение полиции Эссекса.

23 октября полицейские из Эссекса обнаружили в городе Грейс грузовик с 39 трупами. По этому делу задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика.

Первоначально в полиции полагали, что жертвы были из Китая, но позднее появилась информация о том, что некоторые из них могли быть вьетнамцами. Так считают родственники граждан Вьетнама, отправившихся в Великобританию через Китай, поскольку их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия. Предположительно, вьетнамцы использовали поддельные китайские паспорта.