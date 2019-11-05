Горбачев одобрил действия властей СССР при развале Берлинской стены

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что руководство СССР 30 лет назад "правильно сделало, не применив силу при развале Берлинской стены".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", он отметил, что "мы не только не пытались применить силу советских войск, расположенных в ГДР, но сделали все возможное, чтобы процесс развивался в мирном русле".

Отвечая на один из вопросов, он подчеркнул, что решения советского руководства "ни в коем случае не нарушили жизненные интересы нашей страны". "Как можно было удержать ГДР от объединения с ФРГ, если сам народ ГДР стремился к этому. Мы с пониманием отнеслись к их устремлениям. Два народа - немцы и русские - главные герои объединения", - сказал бывший президент СССР.

Горбачев выразил удовлетворение, что этот процесс завершился мирно.

Ранее во вторник стало известно, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил искреннюю признательность Горбачеву за вклад в воссоединение Германии. Об этом говорилось в письме, отправленном Штайнмайером бывшему советскому лидеру.

"Мы не забыли и не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без смелых и человечных решений, принятых тогда вами лично", - написал президент Германии. Он отметил, что Германия всегда будет признательна Горбачева за это.

Падение Берлинской стены

30-летие падения Берлинской стены отмечают в ФРГ на текущей неделе. Возведение стены началось по распоряжению властей ГДР в ночь на 13 августа 1961 года для предотвращения бегства граждан Восточной Германии на Запад. За 28 лет, два месяца и 27 дней существования стены из Восточной Германии в Западный Берлин бежали 5075 граждан ГДР, в том числе 574 военных. Еще 3221 человек был арестован при попытке побега.

Днем падения стены считается 9 ноября 1989 года. Тогда власти ГДР изменили правила въезда и выезда из страны под влиянием Перестройки в СССР и открытием Венгрией государственных границ, после чего существование Берлинской стены потеряло смысл. В течение последовавших нескольких месяцев большая часть укрепления была разбита. Из существовавших 155 километров Берлинской стены сегодня сохранилось около трех. Большая их часть используется для размещения творчества современных граффити-художников.