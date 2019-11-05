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В Microsoft записали фильм "Супермен" на кусок кварцевого стекла

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.

Как сообщается в пресс-релизе Microsoft, поступившем в "Интерфакс" во вторник, размер куска стекла с записью составляет 75×75 мм. Компания отмечает, что материал устойчив к воздействию внешней среды.

Запись фильма на кварцевое стекло была проведена в рамках проекта Microsoft под названием Project Silica. Технология записи информации на стекло заключается в том, что лазер создает слои трехмерных наноразмерных решеток и деформаций на разных глубинах и под разными углами. Алгоритмы машинного обучения затем расшифровывают запись, декодируя узоры, которые образуются за счет прохождения через стекло поляризованного света.

Microsoft Warner Bros Супермен

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