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В США обанкротился четвертый банк в этом году

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Управление контролера денежного обращения США прекратило деятельность City National Bank of New Jersey, который стал четвертым банком, закрытым в стране с начала текущего года, сообщается в пресс-релизе американской Корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут вашингтонскому Industrial Bank. Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками Industrial Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.

На 30 сентября 2019 года City National Bank располагал активами на сумму около $120,6 млн, объем депозитов составлял порядка $111,2 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $2,5 млн.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец первого полугодия участвовали 5303 банка и сберегательных учреждения страны.

В прошлом году в США не было зафиксировано ни одного случая банкротств финансовых организаций. С 1933 года такое происходило всего в третий раз. Пиковое значение в 157 ликвидированных фининститутов было отмечено в 2010 году.

США City National Bank of New Jersey

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