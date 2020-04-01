Стало известно имя лидера на выборах президента Нагорного Карабаха

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - На выборах президента в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) лидирует бывший премьер-министр Араик Арутюнян, сообщает ЦИК НКР.

По предварительным данным, он получил 33 тыс. голосов избирателей.

На втором месте - глава МИД Масис Маилян (16,3 тыс. голосов), на третьем - экс-глава Совбеза Виталий Баласанян (8,6 тыс голосов).

На выборах проголосовали около 76,5 тыс. человек, явка составила 72,7%, отмечает ЦИК.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией. В мае 1994 года был установлен режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны. В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.