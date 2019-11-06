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Полиция прибыла в аэропорт Амстердама для расследования инцидента на борту самолета

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Нидерландов в среду прибыла в международный аэропорт Схипхол в Амстердаме для расследования некоего инцидента, передают местные СМИ.

В твиттере аэропорта указано, что инцидент происходит на борту самолета в аэропорту.

По данным европейских СМИ, речь идет о рейсе испанской авиакомпании Air Europa, который должен был отправиться из Амстердама в Мадрид.

В аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D временно закрыт.

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