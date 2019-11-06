Полиция прибыла в аэропорт Амстердама для расследования инцидента на борту самолета
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Нидерландов в среду прибыла в международный аэропорт Схипхол в Амстердаме для расследования некоего инцидента, передают местные СМИ.
В твиттере аэропорта указано, что инцидент происходит на борту самолета в аэропорту.
The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT— Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019
По данным европейских СМИ, речь идет о рейсе испанской авиакомпании Air Europa, который должен был отправиться из Амстердама в Мадрид.
В аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D временно закрыт.