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Тревога на борту самолета в аэропорту Схипхол оказалась ложной

Тревога на борту самолета в аэропорту Схипхол оказалась ложной
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Фото: Reuters

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой, сообщила компания-владелец самолет Air Europa в твиттере.

"На рейсе Амстердам - Мадрид сегодня было по ошибке активировано предупреждение, запустившее протокол о попытке угона воздушного судна в аэропорту", - отмечается в сообщении.

"Ничего не случилось, все пассажиры в безопасности и в полном здравии, вскоре ожидают вылета. Мы приносим глубокие извинения", - говорится на странице авиакомпании в Twitter.

Ранее сообщалось, что в связи с тревогой в аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D был временно закрыт.

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