Военные вертолеты РФ будут ежедневно патрулировать северную границу Сирии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные приняли решение ежедневно задействовать вертолеты армейской авиации для патрулирования границы на севере Сирии, сообщил журналистам летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России Дмитрий Иванов.

"Вылеты будут совершаться ежедневно по всем направлениям патрулирования", - сказал он.

По словам Иванова, вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.

"Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики. Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям. Полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров", - сказал Иванов.

Патрулирование на севере Сирии проводится в рамках меморандума, который в октябре в Сочи подписали лидеры России и Турции.

Накануне вечером руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что 7 ноября российская армейская авиация осуществила первое патрулирование на северо-востоке Сирии. Вертолеты пролетели по маршруту: аэродром "Квайрес" - Айн-Иса - Ракка - вдоль водохранилища Асада - аэродром "Квайрес". В свою очередь российская военная полиция провела патрулирование по маршруту Айн-Иса - Алау - Телль-Эм - Самен - Хазима.

Как сообщал "Интерфакс", 1 и 5 ноября российская военная полиция и погранслужба Турции провели совместное патрулирование на севере Сирии.