Конголезский "Терминатор" получил 30 лет за преступления против человечности

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Международный уголовный суд (МУС) приговорил к 30 годам тюремного заключения экс-лидера конголезских повстанцев Боско Нтаганду за военные преступления и преступления против человечности, сообщает в четверг BBC News.

46-летний Нтаганда, известный также под прозвищем "Терминатор", был признан виновным по 18 пунктам обвинения, включая убийства, изнасилования, вовлечение людей в сексуальное рабство и использование детей в качестве солдат. Оглашенный по делу Нтаганды приговор стал самым длинным из всех, когда либо зачитываемых на заседаниях МУС (суд начал работу в 2002 году).

Судья Роберт Фремр в ходе заседания заявил, что несмотря на тяжесть совершенных "Терминатором" преступлений, он не заслуживает пожизненного заключения. Между тем Нтаганда уже обжаловал вынесенный приговор.

История "Терминатора"

Нтаганда стал первым человеком, которого МУС признал виновным в вовлечении людей в сексуальное рабство. В целом он стал четвертым человеком, осужденным МУС с момента создания этой международной структуры. В июле 2019 года МУС постановил, что подконтрольные Нтаганде боевики совершали жестокие массовые убийства гражданского населения.

Нтаганда родился в Руанде в 1973 году. Будучи подростком, он бежал из Руанды в Демократическую Республику Конго (ДРК) после того, как племя тутси, к которому он принадлежал, подверглось геноциду. В 17 лет он начал свою "военную карьеру", успев в этом возрасте побывать как повстанцем, так и солдатом в Руанде и в ДРК.

В 2002-2003 годах Нтаганда стал лидером повстанцев в провинции ДРК Итури. В 2006 году МУС обвинил Нтаганду в том, что тот использовал детей в Итури в качестве солдат. В 2008 году подчинявшиеся Нтаганде боевики убили порядка 150 человек в городе Киванджа в ДРК. В 2009 году присоединился к армии ДРК и дослужился до генерала, в 2012 году организовал мятеж в этой армии. В 2013 году Нтаганда, которого к тому времени разыскивал МУС, явился с повинной в американское посольство в Руанде.