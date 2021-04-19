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Власти Руанды возложили на Францию ответственность за геноцид

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Франция несет значительную ответственность за допущение геноцида в Руанде, который было реально предвидеть, следует из доклада, подготовленного по запросу правительства Руанды и попавшего в распоряжение агентства Associated Press.

Согласно данным агентства, из доклада следует, что "французские власти вооружали, консультировали, тренировали, экипировали и защищали власти Руанды, что в итоге привело к уничтожению и смертям представителей народности тутси в Руанде".

В документе подчеркивается, что Франция ничего не сделала, чтобы остановить массовые убийства в апреле и мае 1994 года, а после геноцида годами пыталась скрывать свою роль.

В докладе утверждается, что бывший французский президент Франсуа Миттеран и его администрации знали о подготовке убийств тутси, но все равно поддерживали тогдашнее руандийское правительство Жювеналя Хабиариманы.

Месяц назад авторы доклада, подготовленного по распоряжению французского президента Эммануэля Макрона, также пришли к выводу, что Париж был "слеп" к планировавшемуся геноциду тутси в Руанде, а потом отреагировал слишком медленно. Макрон рассчитывает на улучшение отношений с Руандой, поэтому и предложил исследовать роль французских властей до, во время и после геноцида в Руанде.

В 1994 году в результате этнических чисток за 100 дней было уничтожено по различным данным от 500 тыс. до 1,3 млн представителей народности тутси - этнического меньшинства в стране.

Франция Руанда

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