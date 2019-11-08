Что случилось этой ночью: пятница, 8 ноября

Возгорание двигателя самолета в Хабаровске, обвинение журналиста в клевете на Усманова, задержание российских болельщиков в Будапеште

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за возгорания двигателя. В результате ЧП никто не пострадал, пассажиры аварийного рейса уже вылетели в Магадан другим бортом. Расследованием "авиационного происшествия" с Embraer 190 занимается специально созданная комиссия Росавиации. Проверку также начали транспортная прокуратура и следствие.

- Журналисту "Росбалта" заочно предъявлены обвинения в клевете на Алишера Усманова. Кроме того, Александру Швареву инкриминируют вымогательство более 3 млн рублей у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. 11 ноября суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте журналиста, находящегося в Риге. Следствие в РФ намерено отправить латвийским властям запрос об аресте и экстрадиции Шварева.

- Суд обязал Трампа выплатить ряду НКО $2 млн по иску генпрокурора Нью-Йорка. Согласно иску, президент США и трое его детей использовали благотворительный фонд Trump Foundation как "чековую книжку" для президентской кампании Трампа в 2016 году. Таким образом они нарушили закон о финансировании избирательных кампаний. После этого Трамп в твиттере пожаловался на нападки нью-йоркских политических интриганов.

- Украина призвала Германию не смягчать правила ЕС для "Северного потока 2". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что принятие поправок, позволяющих обойти ограничения обновленной Газовой директивы ЕС, нарушит консенсус между странами Евросоюза и может угрожать европейской энергетической безопасности.

- Российские болельщики задержаны после столкновений в Будапеште. Стычка россиян с венгерской полицией и местными жителями произошла перед матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА между ЦСКА и "Ференцварошем". Кроме того, после матча полицейские предотвратили новые стычки. Встреча завершилась нулевой ничьей, что позволило ЦСКА прервать серию поражений на турнире и заработать первое очко.