Трамп пожаловался на нападки после решения суда о выплате $2 млн

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прокомментировал в твиттере решение суда Нью-Йорка, обязавшего его выплатить $2 млн некоммерческим группам в рамках урегулирования гражданского иска об использовании средств своих благотворительных фондов в политических и личных целях.

"Я единственный человек, которого я знаю, возможно, единственный человек в истории, который может дать большие средства на благотворительность ($19 млн), не берет никакой платы за расходы и подвергается нападкам политических интриганов в штате Нью-Йорк. Неудивительно, что мы все переезжаем!" - написал Трамп.

По его словам, каждый цент из $19 млн, собранных его фондом Trump Foundation, пошел на "сотни больших благотворительных целей", а генпрокурор Нью-Йорка "намеренно неправильно характеризует это урегулирование в политических целях".

Ранее стало известно, что суд в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить 2 млн долларов ряду некоммерческих организаций по иску нью-йоркского генпрокурора, в котором утверждалось, что Трамп и трое его детей использовали фонд как "чековую книжку" для обслуживания президентской кампании.

Офис генпрокурора требовал $2,8 млн, которые были собраны благотворительным фондом Трампа и затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года. Впоследствии средства пошли на благотворительные цели.

В декабре прошлого года Трамп из-за судебного разбирательства согласился закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation.