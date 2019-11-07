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Россияне задержаны в Венгрии из-за столкновений перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Будапеште в четверг, 7 ноября произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка, сообщает посольство РФ в Венгрии в фейсбуке.

"В результате ряд российских граждан был задержан венгерский полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Уточняется, что столкновения произошли в преддверии встречи московского футбольного клуба ЦСКА и местной команды "Ференцварош".

"В настоящий момент сотрудники консульского отдела посольства в плотном контакте с компетентными властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан нашей страны, находясь с ними в режиме постоянной связи", - сообщает российское посольство в Венгрии.

Матч между "Ференцварошем" и ЦСКА начнется в столице Венгрии 7 ноября в 23:00 мск.

Ференцварош ЦСКА Венгрия Будапешт

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