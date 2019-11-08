Поиск

Венгерская полиция предотвратила стычки после игры ЦСКА - "Ференцварош"

Венгерская полиция предотвратила стычки после игры ЦСКА - "Ференцварош"
Архивное фото
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Будапешта предотвратила столкновения болельщиков ЦСКА и "Ференцвароша" после матча, сообщает посольство России в Венгрии на странице в фейсбуке.

"Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и "Ференцварош" и после матча на стадионе "Групама Арена", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что работа по освобождению задержанных россиян и выяснению обстоятельств их ареста продолжается. Информацией о пострадавших или госпитализированных дипмиссия не располагает.

Перед началом матча между ЦСКА и "Ференцварошем" произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами и полицией. Несколько россиян были задержаны.

Матч между футбольными клубами окончился вничью.

Венгрия Будапешт Россия ЦСКА Ференцварош

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 8 ноября

Адвокат осведомителя предостерег Трампа от нападок на его клиента

Мощное землетрясение и несколько афтершоков зарегистрированы в Иране

Угрозы судом помогли Болтону избежать повестки в Конгресс

NYT узнала о планах Майкла Блумберга баллотироваться в президенты США

Трамп выплатит $2 млн за финансирование своей кампании из благотворительного фонда

Украина призвала Германию не смягчать правила ЕС для "Северного потока 2"

Россия попросит Латвию выдать журналиста, обвиняемого в клевете на Усманова

Россия попросит Латвию выдать журналиста, обвиняемого в клевете на Усманова

Россияне задержаны в Венгрии из-за столкновений перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА

Россияне задержаны в Венгрии из-за столкновений перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА

Что произошло за день: четверг, 7 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');