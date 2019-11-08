Венгерская полиция предотвратила стычки после игры ЦСКА - "Ференцварош"

Архивное фото Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Будапешта предотвратила столкновения болельщиков ЦСКА и "Ференцвароша" после матча, сообщает посольство России в Венгрии на странице в фейсбуке.

"Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и "Ференцварош" и после матча на стадионе "Групама Арена", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что работа по освобождению задержанных россиян и выяснению обстоятельств их ареста продолжается. Информацией о пострадавших или госпитализированных дипмиссия не располагает.

Перед началом матча между ЦСКА и "Ференцварошем" произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами и полицией. Несколько россиян были задержаны.

Матч между футбольными клубами окончился вничью.